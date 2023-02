- Het Spectrumcollege in Beringen stuurt twee leerlingen van school nadat ze een medeleerling zwaar toetakelden op de speelplaats. - 11% van de Hasseltse jongeren verlaat de school voortijdig. Om dit cijfer te laten dalen, gaat de stad Hasselt jongeren beter begeleiden in hun studiekeuze. - In Lanaken getuigt Conny Ramaekers over hoe moeilijk het is om na een zware herstentumor terug aan het werk te gaan. - Het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder koopt een gloednieuw chirurgisch robotsysteem aan. - En in Sint-Truiden maken ze zich op voor het eerste volwaardige carnavalsseizoen sinds het uitbreken van de coronacrisis.