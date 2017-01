Brand veroorzaakt grote schade op cruiseboot op Albertkanaal

Eigenaars weigeren alsmaar vaker om een woning te verhuren aan allochtonen. Bijna de helft van de vastgoedmakelaars gaat in op het verzoek van verhuurders om mensen met een migratie-achtergrond te weigeren.Het gerecht valt binnen bij NMBS-dochter Eurostation in een onderzoek naar mogelijke corruptie in Hasselt. Daarbij worden onder meer vragen gesteld over geld dat naar Hasseltse sportclubs is gevloeid. Sterrenchef Luc Bellings sluit zijn restaurant Aan Tafel met Luc Bellings. Hij wil niet langer werken onder de druk van twee Michelinsterren.En het Natuurhulpcentrum zit zo vol dat het noodhokken moet timmeren voor exotische dieren. Er is wel nog plaats voor inheemse wilde dieren die door Limburgers naar Opglabbeek worden gebracht.