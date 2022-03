Brand verwoest Hoogmartens Oudsbergen

Op de Industrieweg-Noord in Opglabbeek heeft deze ochtend een zware brand gewoed bij het bedrijf Hoogmartens Wegenbouw. Dat ging met veel rookontwikkeling gepaard, maar sinds 8.30 uur is de brand onder controle. Er is wel asbest vrijgekomen. Rond 4.15 uur moest de brandweer uitrukken voor een zware industriebrand bij Hoogmartens in Opglabbeek. De vuurzee werd opgemerkt door een poetsvrouw die aan het werk was bij het naastliggende bedrijf. Intussen is de brand sinds 8.30 uur weer onder controle, maar er zal nog de hele dag nageblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de brand is wel asbest vrijgekomen. Uit de eerste metingen van de brandweer zou de vervuiling zich beperken tot de bedrijfssite van Hoogmartens zelf. De brandweer en de gemeente Oudsbergen volgen dit de komende uren verder op. De omwonenden wordt wel gevraagd om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden en om ventilatiesystemen uit te schakelen. Ook vraagt de gemeente aan de omliggende bedrijven om vandaag zoveel mogelijk te telewerken. In de omgeving is ook veel verkeershinder, vooral op de Weg naar Zwartberg, de Weg naar Meeuwen en Opglabbeek-centrum. Later volgt meer in het TVL Nieuws.