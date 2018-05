Brandstichter Beringen blijft aangehouden

In Sint-Truiden hebben de ouders van de zieke Kenric klacht ingediend bij de politie tegen een oplichter, die in hun naam geld inzamelt. Het zoontje is 4 en heeft kanker. Kenric en zijn familie verblijven 2 maanden lang in Duitsland, voor een peperdure behandeling in een Zwitserse kliniek. De politie start een onderzoek naar de identiteit van de man.