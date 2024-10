Brandstichter Beringen hoeft niet naar de cel: nabestaanden dode brandweermannen reageren teleurgesteld

Op de parking van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is een auto volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden. Rond kwart voor 10 gisterenavond brak er brand uit in de wagen. In geen tijd stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer Zuid-West Limburg kwam ter plaatse voor de bluswerken. De auto is compleet vernield en ook de wagen die erlangs stond geparkeerd, liep schade op. De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk.