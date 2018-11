Brandstichter van branden in Alken en Wellen blijft aangehouden

Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft woensdag het rijbewijs van een jonge bestuurder afgenomen nadat hij positief testte op drugs. Het was al de tweede keer dat de bestuurder tegen de lamp liep. De jongeman heeft nog maar één jaar zijn rijbewijs. De politie hield de bestuuerder tegen op de Nieuwstraat te Bilzen ter hoogte van de Okay. De jongeman bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn en had geen alcohol gedronken. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Uit deze test bleek dat de bestuurder onder invloed van marihuana reed. Het rijbewijs van de 20-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zeven maanden geleden speelde dezelfde bestuurder ook al eens zijn rijbewijs kwijt voor het rijden onder invloed van cocaïne. De bestuurder uit Bilzen bleek daarenboven pas één jaar zijn rijbewijs te hebben waardoor hij als beginnend bestuurder wordt beschouwd. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. De bestuurder zal later moeten verschijnen bij de politierechter.