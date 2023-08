Brandweer heeft uren nodig om passagier te bevrijden na zwaar ongeval Diepenbeek

- Het parket opent een onderzoek naar een ontplofte wagen in Maasmechelen. De auto werd opzettelijk in brand gestoken, politie en parket zijn op zoek naar de dader.- Limburgse buschauffeurs leggen het werk neer na twee nieuwe gevallen van agressie. In Hasselt werd een vrouwelijke buschauffeur aangevallen en ook in Peer was er een incident op een bus van De Lijn.- De tarweoogst in Limburg is mislukt door de aanhoudende regenval. De boeren proberen nog te redden wat er te redden valt.- Steeds meer vrouwen kiezen voor hair extensions. De 39-jarige Mieke Vanheren uit Herk-de-Stad ontwikkelde een eigen techniek om ze aan te brengen. - En na een afwezigheid van dertig jaar wordt Pelter Skelter in Pelt nieuw leven ingeblazen. Novastar en Zornik zijn de eerste namen op de affiche.