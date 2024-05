- In Voeren maakt de lokale politie jacht op een dievenbende die van de chaos na de overstromingen probeert te profiteren om te plunderen in ondergelopen huizen - En dat terwijl de inwoners nog volop puin aan het ruimen zijn, maar zich ook voorbereiden op eventuele nieuwe wateroverlast. We gaan live naar Tine voor een laatste stand van zaken. - De Limburgse hogescholen moeten fusioneren en de uitbreiding van de Universiteit Hasselt moet in het Vlaams regeerakkoord. Dat zeggen Jo Brouns en Kris Verduyckt tijdens een debat in de TVL-studio. - In een nieuwe reeks in de aanloop naar de verkiezingen gaan we op zoek naar de witte merels op de kieslijsten. De 24-jarige Dries Martens van Vooruit wordt vaak de Limburgse Conner Rousseau genoemd. - En Europees voetbal is weer een stap dichterbij voor Racing Genk na 1-0 winst tegen Antwerp.