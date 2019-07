Gisterenavond heeft een zware brand gewoed in een huis aan de Paalsesteenweg in Beringen. Een gezin met vijf kinderen is dakloos. Het vuur ontstond op de bovenverdieping. Van daaruit verspreidde de brand zich naar de zolder en de nok van het dak. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Onbewoonbaar In het huis woonde een gezin met vijf kinderen. Zij zijn tijdig uit de woning geraakt. De brandweer kon ook de kat van de bewoners redden. Na het blussen bleek het huis onbewoonbaar. Op de bovenverdieping is er grote brandschade, terwijl het gelijkvloers veel rook- en waterschade opliep. Het gezin kon de afgelopen nacht doorbrengen bij familie. De burgemeester van Beringen gaat nu op zoek naar een oplossing. Later volgt meer in het TVL Nieuws.