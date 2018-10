In een plantage in Hoepertingen loopt een hangbuikvarkentje vrij rond. De buurtbewoners zijn nu op zoek naar de eigenaars ervan. Ze vermoeden dat het is weggelopen of gedumpt is in de plantage. De inwoners moeten het diertje zelf vangen en dan komt het zoogdierencentrum in Heusden-Zolder het varkentje ophalen, maar de bewoners beschikken niet over die materialen.