Brandweer onderzoekt zelf dodelijke brand Beringen

Netwerk Brandweer gaat zelf een onderzoek opstarten naar de gebeurtenissen van de fatale brand in Beringen op 11 augustus. Daar kwamen twee brandweermannen uit Heusden-Zolder om het leven. Jaarlijks circuleert er in Limburg 1 miljard euro aan crimineel geld dat onze samenleving ontwricht. Dat zegt procureur Guido Vermeiren in een gesprek met TV Limburg.We hebben exclusieve nieuwe beelden van wolf August. Intussen hangen experts een hele resem nieuwe wildcamera's omdat wolvin Naya en haar jongen nog altijd niet gesport zijn sinds de geboorte. Het INBO zet ook een expert in die de ontlasting van de wolven moet onderzoeken. De stad Hasselt is vandaag gestart met het proefproject “Het Winkelbusje”. Het doel van het project is om senioren die moeilijk te been zijn, te helpen met het doen van hun boodschappen. En Elise Mertens haalt voor het eerst de kwartfinale van de US Open. Een knappe prestatie van de Hamontse.