Brandweer redt krakers uit brandend gebouw in Hasseltse stationsbuurt

- In Houtalen-Helchteren komt een 77-jarige fietster om het leven nadat ze een omleiding voor wegenwerken negeert. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. - De brandweer redt twee krakers uit een brandend gebouw in de Hasseltse stationsbuurt. - Jongeren zijn wel degelijk geïnteresseerd in politiek maar dat betekent nog niet dat de politieke partijen aansluiting vinden bij de jongeren. Dat blijkt uit een groot verkiezingsdebat in Kindsheid Jesu. - Racing Genk heeft alles nog zelf in handen om kampioen te spelen. Supporters dromen van de titel zondag in eigen huis.