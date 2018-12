Brandweer rukt uit voor oliespoor in Lanaken

In Lanaken is de brandweer uitgerukt voor een oliespoor van 300 meter lang op het kanaal van Briegden-Neerharen. De oorzaak van het oliespoor is nog onbekend.De olie drijft ter hoogte van de sluis op het verbindingskanaal Briegden-Neerharen in Lanaken. De brandweer is ter plaatse en zal met een speciaal product de olie uit het water halen. Meer info volgt.