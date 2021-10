Vier Nederlanders riskeren zeven tot tien jaar cel voor een reeks plofkraken in Limburg en Wallonië. Het viertal wordt in onze provincie gelinkt aan plofkraken die begin 2019 in Bree, Hamont-Achel en Kinrooi werden gepleegd. De plofkraak op 13 januari aan een automaat van bpost in Kinrooi zorgde voor heel wat schade, maar geen buit. Bewakingscamera's konden registreren hoe de daders in een Audi RS6 wegvluchtten. Een week later slagen de criminelen er wel in om buit te maken. Ze gaan met 150.000 euro aan de haal in Hamont-Achel. Opnieuw is er sprake van een Audi als vluchtauto. Die Audi blijft op 5 februari achter bij een plofkraak op een Argentakantoor in Bree. De ontploffing was zo hevig dat de airbag het begaf. Speurders treffen een schat aan DNA-sporen en vingerafdrukken aan in de wagen. In Hasselt verscheen vandaag enkel een Amsterdammer van 32 jaar. Met zeven jaar cel hangt hem de lichtste straf boven het hoofd. De vermeende spilfiguur zit momenteel in Duitsland in de cel op verdenking van betrokkenheid bij dertien plofkraken. Een derde verdachte hangt acht jaar boven het hoofd. Verdachte nummer vier is spoorloos. De verdediging kwam vandaag niet aan bod. Op 26 november krijgen de advocaten van de beklaagden het woord.