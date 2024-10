- Alle hens aan dek in Voeren. Brandweer en inwoners bereiden zich voor op een nieuwe overstroming van rivier de Berwijn. Er worden zo veel mogelijk zandzakjes geplaatst op strategische plaatsen.- Ik heb partijvoorzitter Bart De Wever in augustus al ingelicht over mijn keuze om te gaan voor de burgemeesterssjerp in Genk. Zuhal Demir haalt scherp uit na beschuldigingen van kiezersbedrog in het Vlaams parlement.- Sint-Truiden staat op de rand van het bankroet maar cd&v wil na de verkiezingen de belastingen verlagen. Dat zegt burgemeester Ingrid Kempeneers in ons Limburg Kiest-debat.- Nadat een leerling een leerkracht een slag in het gezicht gaf, organiseert de school Kindsheid Jesu in Hasselt vandaag gesprekken met alle leerlingen over de mogelijke gevolgen van filmen op school zonder toestemming.- En in Kortessem protesteren buurtbewoners tegen de uitbreiding van de sportsite.