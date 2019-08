In Kuringen is gestart met de afbraak van de twee spoorbruggen over het Albertkanaal. Die maken plaats voor één nieuwe boogbrug en een aanhangende fietsbrug. De Vlaamse Waterweg is bezig met het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal tot 9 meter 10 zodat de transportcapaciteit met een kwart omhoog zal gaan. De werken duren twee jaar en zouden dus in de zomer van 2021 klaar moeten zijn.