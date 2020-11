In Zutendaal worden vandaag verschillende warme boodschappen aangebracht in het straatbeeld. Deze boodschappen in het lokale dialect moeten de inwoners een hart onder de riem steken tijdens de donkere winterdagen. Met de campagne #warmzutendaal roept de gemeente haar inwoners ook op om zelf boodschappen aan hun raam te hangen en buiten kerstlichtjes te hangen. ‘Ve loate deîndaner nee los’ - We laten elkaar niet los – is de hoofdboodschap in de campagne #warmzutendaal. Deze boodschap prijkt vanaf volgende week in Zutendaal op vlaggen, een groot spandoek in het centrum en op de grote infoborden langs de invalswegen. Ook in het gemeentelijk infoblad, op de sociale media en de op website van de gemeente zal deze dialectspreuk de rode draad vormen tijdens de komende maanden. Daarnaast worden er op 16 locaties in Zutendaal, waaronder gemeentelijke gebouwen, scholen, de kinderopvang, het containerpark en de bibliotheek, verschillende varianten van deze dialectboodschap aangebracht door de Zutendaalse kunstenaar Julio Colomo. Boodschap in het dialect De campagne moet de inwoners van Zutendaal een hart onder de riem steken en hen stimuleren om vol te houden in deze bijzondere tijden. “We hopen dat mensen die het moeilijk hebben hiermee voelen dat we er ook nu voor hen zijn”, zegt schepen van communicatie Dirk Smits (N-VA). “We kozen voor boodschappen in het dialect omdat dit de eigenheid en het samenhorigheidsgevoel van Zutendaal versterkt en volgens ons ook zorgt voor extra verbondenheid.” Straatbeeld opfleuren In het gemeentelijk infoblad ‘De Oosterzon’ worden de warme initiatieven ook nog eens extra in de kijker geplaatst. Ook vinden de inwoners van Zutendaal hier informatie terug over de plaatsen waar zij terecht kunnen wanneer ze het moeilijk hebben. “De binnenpagina’s van deze editie van ‘De Oosterzon’ werden ontworpen als uitneembare poster. Inwoners kunnen hier hun eigen boodschap op noteren, of de andere zijde gebruiken met het campagnebeeld en deze ophangen op een zichtbare plaats. Zo fleuren we het straatbeeld echt helemaal op met warme spreuken”, zegt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP). “Daarnaast zorgden we er voor dat de kerstverlichting van de gemeente dit jaar vroegtijdig werd aangestoken. We roepen inwoners op om dit ook te doen, zodat we in deze donkere tijd letterlijk wat extra licht kunnen brengen.”