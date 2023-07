Deze zomer is het gratis om opblaasspeelgoed binnen te brengen op het containerpark in Noord-Limburg. In de 5 containerparken van Peer, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt vind je sinds deze maand aparte bakken voor opblaasbaar strandspeelgoed. The inflatable project heet het proefproject van Limburg.net en partner Vinyl Recycling uit het Nederlandse Lelystad. De aparte inzameling zal dienen om het afval te recycleren tot slippers, tuinslangen en schoenzolen. Normaal valt het opblaasbaar pvc onder grofvuil en is het dus betalend, maar tot en met september is dat afval gratis.