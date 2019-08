Brandweermannen gingen brandend gebouw binnen omdat er mogelijk nog iemand was

Intussen wijzen de eerste onderzoeksresultaten over het ontstaan van de brand in de richting van brandstichting. Zo blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat een technisch defect aan de oorzaak zou liggen. Voorlopig zijn er vermoedens van een menselijke tussenkomst. Of het om een opzettelijke tussenkomst gaat, moet nog worden onderzocht. "Maar als een brand is aangestoken, dan komt het parket dat zo goed als zeker te weten." Het zijn de woorden van de ervaren Walter Huys die al meer dan veertig jaar actief is als een gerechtelijk branddeskundige.