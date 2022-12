Een hoogdag voor de Marokkaanse gemeenschap. Zo zal gisteren de geschiedenisboeken ingaan. Want op het WK voetbal schakelde Marokko onverwacht schaduwfavoriet Spanje uit. En dat zorgde voor feesttaferelen overal in Limburg. Vooral in Genk en Houthalen kwam er veel volk op straat. In Maasmechelen sneuvelde een etalage door vuurwerk, maar voor het overige waren er geen meldingen van incidenten.