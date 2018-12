En over dat mooie jaar van Racing Genk hebben we het morgen uiteraard in ons Voetbaljaaroverzicht. Niels Christiaens blikt dan met Jacky Mathijssen, Stef Wijnants, Kristof Liberloo en Armand Schreurs terug op het voetbaljaar 2018. Dat was een grand cru met ook de Japans getinte revival van STVV onder Marc Brys en natuurlijk de derde plaats van onze Rode Duivels op het WK in Rusland. Over wie de titel pakt zijn onze 4 analisten het alvast roerend eens.