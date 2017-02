Bree is in Valentijn-stemming

Een uitslaande brand heeft een woning in de Kerhofstraat in ’s-Gravenvoeren volledig in de as gelegd. De brandweer had vier uur de tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. De brandweermannen uit Voeren wisten niet wat ze zagen toen ze het huis controleerden op smeulende resten. In de keuken, onder een tafel troffen ze een klein hondje aan. Het diertje kreeg meteen zuurstof toegediend en stelt het -dankzij de brandweermannen- gelukkig goed.