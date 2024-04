Bree rouwt na overlijden ex-burgemeester Jaak Gabriëls: "Hij stond altijd klaar om te helpen"

door Roos Rutten

Bree is in rouw na het overlijden van ex-burgemeester Jaak Gabriëls. In de 35 jaar dat hij burgemeester was, heeft hij Bree echt op de kaart kunnen zetten. Voor velen was hij een man van het volk, hij kende ongeveer alle inwoners bij naam en tijdens wekelijkse spreekuren kon iedereen bij hem terecht. In de kapel van het stadhuis komt er een rouwregister en vrijdagavond kan iedereen die dat wenst nog een laatste groet brengen.