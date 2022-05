Bree verleent alle landbouwfamilies steun in protest tegen stikstofakkoord

door Geert Kusters

De stad Bree gaat alle landbouwfamilies op haar grondgebied persoonlijk advies en bijstand geven om protest aan te tekenen tegen het stikstofakkoord. Het stadsbestuur gaat daarnaast ook in eigen naam een uitgebreid protest indienen. Bree is de enige gemeente met liefst drie rode landbouwbedrijven die moeten sluiten tegen 2025. De stikstof die ze produceren is een bedreiging voor de natuur. In heel Limburg zijn er 12 rode bedrijven. Het is niet uitgesloten dat het statuut van sommige boerderijen nog wijzigt. Eerder al veranderden rode bedrijven plots in een oranje bedrijf. Dat is ook het geval bij de familie Pouls in Bree, al is die daarmee nog niet uit de problemen.