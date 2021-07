door Wout Hermans

In Opitter bij Bree kwam vandaag een kleine actiegroep van hondenliefhebbers samen om een hondenlosloopweide te eisen in de gemeente. Op dit moment is er al zo een weide, maar die is eigenlijk te klein voor het groeiend aantal honden in Bree. Het stadsbestuur laat daarom de oproep van de actiegroep niet ongehoord, en zal volgend jaar een nieuwe losloopweide openen in de bossen van Opitter.