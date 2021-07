Bres in dijk Gete geslagen om druk weg te nemen, fruittelers zijn boos

- In Halen is het overstromingsgevaar nog steeds niet geweken. Het pijl van de rivier De Gete blijft stijgen. Het leger is ter plaatse om hulp te bieden. - Om de druk op de Gete ter verminderen wordt er een bres in de dijk van de rivier geslagen. Twee fruitplantages lopen volledig onder water. De boeren zijn woest en eisen een financiële compensatie. - In de rest van Limburg lijkt de situatie onder controle. Het waterpeil van zowel de Maas als de Demer daalt, daardoor kunnen heel wat mensen nu de schade in hun woning opmeten. - Premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon bezoeken het zwaar getroffen Heppeneert en steken de mensen een hart onder riem. - En in heel Limburg komt een golf van steunacties op gang om de slachtoffers van de wateroverlast te helpen.