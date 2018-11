Brexit schaadt ook Limburgse economie

Wat scheelt er op culinair vlak in Vlaanderen, waardoor er in de nieuwe Bib Gourmand zo veel minder Vlaamse restaurants staan dan Waalse? Wel, volgens sterrenchef Luc Bellings is het simpel. Dat heeft alles te maken met de witte kassa. Die jaagt de personeelskosten de hoogte in. Maar enkel in Vlaanderen is dat voelbaar omdat de witte kassa volgens hem amper gebruikt wordt in Franstalig België én van controle vanuit de overheid is er in Wallonië ook weinig sprake.