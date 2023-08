Bricol'art maakt kinderen vertrouwd met kunst in Z33

door Yarne Puts

In Z33 in Hasselt zijn kinderen voor de derde keer samen gekomen om kunst te maken, gebaseerd op kunstenaars die exposeren in het museum. Vandaag maken ze kunst met voorwerpen die ze op straat hebben gevonden op basis van het werk van Benjamin Verdonck. Het kamp, dat bestaat uit 3 verschillende workshops, is een project van Bricol'art en Z33. Het museum voor actuele kunst wil op die manier kunst toegankelijk maken bij kinderen.