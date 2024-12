Bright Adiyia (Groen): "Ons verhaal is op dit moment niet sterk genoeg"

- Nergens stijgt het aantal mensen met dementie zoals in Limburg. Onze provincie vergrijst razendsnel en dat leidt tot een toename met één derde van Limburgers met dementie.- Een 22-jarige Pool is aangehouden voor moord in Maasmechelen. Hij zou het slachtoffer om het leven hebben gebracht met een messteek.- Komen er nieuwe verkiezingen in Sint-Truiden? Toekomstig burgemeester Ludwig Vandenhove vergelijkt CD&V met Vlaams Belang en sluit elke samenwerking met de partij van Ingrid Kempeneers uit.- Unia reageert scherp nadat Chris Janssens zou gezegd hebben dat Zuhal Demir beter naar haar land was teruggekeerd.- En wat eet u op kerstavond? We gaan na wat er in Limburg op de feesttafel staat.