Het was zowaar een festivalavond gisteren in Hasselt. Met Parklife XL en de Muziekodroom heerste een sfeer van Pukkelpop in minivorm. Het Limburgse Portland was in het Kapermolenpark in topvorm. De maximaal toegelaten 200 festivalgangers moesten op een stoel zitten en hun eigen drank meebrengen, maar waren tevreden. Dit is geen pleister op een houten been. Dit is eindelijk een doorstart van de cultuur- en evenementensector.