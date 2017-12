Britse privédetective vertrekt naar Kuala Lumpur voor eigen onderzoek naar dood van Ivana Smit

De Italiaanse maffia is in Limburg aanwezig en controleert van hier uit, via de havens van Antwerpen en Rotterdam, de Europese drugshandel. Die zware beschuldiging uit de procureur van Limbug, Guido Vermeiren in onze kerstuitzending, die morgen op antenne komt. De procureur eist meer middelen tegen de georganiseerde misdaad. Er is ook al overleg geweest met de Italiaanse justitie. "Te lang is dit probleem niet aangepakt", zegt de procureur.