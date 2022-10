Op het circuit van Zolder deed Anthony Kumpen zijn wederoptreden in de Euro Nascar. Door een inschattingsfout moest hij vanuit de pitlane vertrekken en begon hij zijn comeback niet als gehoopt. De Limburger in zijn Chevrolet kon zich tijdens de kwalificaties dan toch bewijzen en eindigde zesde. Nascar is de populairste motorsport in de Verenigde staten en krijgt nu ook meer voet aan grond in Europa.