Britten zoeken in Leopoldsburg naar informatie over Tom Farmer die sneuvelde in WO II

door Anastacia Reviers

In Leopoldsburg zijn vandaag 2 Britse heren op zoek naar de geschiedenis van hun overleden familielid Tom Farmer. Farmer werd in WO II om het leven gebracht door een geïnfiltreerde Duitse Scherpschutter. Neef Robin Farmer en achterneef James Farmer komen vandaag helemaal uit Oxford om in het Liberation Garden Museum meer te weten te komen over hun gesneuvelde oom. Ze brengen ook een bezoek aan zijn graf en staan even stil bij het leven van Lance Sergeant Tom Farmer.