Broeder Achelse Kluis overleden, hoe moet het verder met het klooster?

In Maasmechelen is een wietplantage ontmanteld. Eén man is opgepakt en zit in de cel. Meer dan 700 planten zijn in beslag genomen en ter plaatse vernietigd. Ze waren bijna rijp voor de oogst. De straatwaarde loopt al gauw op tot 70 à 80.000 euro. Het houden van een wietplantage is een lucratieve bezigheid. Daarom worden er bij ons in de grensstreek ook zoveel opgerold: meerdere per week. Het is dus een echte plaag.