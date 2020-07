Broeihaard in Heusden-Zolder: zes besmettingen op verlovingsfeest

- De scholengroep Kindsheid Jesu verzet zich tegen de komst van een nieuwe McDonald's in Hasselt. De directie maakt zich onder meer zorgen over de verkeersveiligheid als leerlingen massaal een hamburger gaan eten tijdens de pauzes.- In Sint-Truiden vernielen vandalen tientallen auto's.- Limburgse bedrijven krijgen amper één tiende van de Vlaamse coronasteun. Het virus sloeg het hardst toe in onze provincie en toch dienden nergens anders zo weinig bedrijven een aanvraag in voor hinder- en compensatiepremies.- Hoe gaat ons leven veranderen en wat moet er anders en beter na de coronacrisis? TVL gaat op zoek naar Limburg na corona in het nieuwe zondagprogramma 'Meuris test positief'.- En bij Jurgen Bollen in Alken is het nu al Kerstmis.