Broer en zus uit Zonhoven staan terecht voor banden met IS tijdens eerste terreurproces in Limburg

In Bilzen werd afgelopen nacht een bestuurder uit het verkeer gehaald nadat hij een rood licht negeerde. Nadien bleek de man onder invloed van cannabis te rijden. Hij moest meteen zijn rijbewijs afgeven. Afgelopen nacht heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst, op de Maastrichterstraat een Portugees voertuig aan de kant gehaald. De bestuurder had even voordien het rode verkeerslicht van de tijdelijke verkeerslichten aan de wegenwerken ter hoogte van garage Beckers genegeerd. De bestuurder uit Portugal, die in Hasselt woont, kwam net uit Maastricht. Hij gaf toe voor 20 euro aan marihuana te hebben gekocht aan een straatdealer in Maastricht. De drugs werden in beslag genomen. De 31-jarige bestuurder had niets gedronken. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op een recent gebruik van marihuana. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. Ook werden de nodige vingerafdrukken en foto’s genomen naar aanleiding van het bezit van drugs. De Portugese Hasselaar stond nog geseind voor een rijverbod van 22 dagen, uitgesproken door de politierechtbank van Leuven. Dit rijverbod zal worden uitgevoerd na de verstreken termijn van 15 dagen.