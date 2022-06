- Comité P heeft het onderzoek over het masturbatiefilmpje in een Truiense politiecel afgerond, twee agenten zijn gedagvaard.- De medewerkers van de centra voor leerlingebegeleiding - kortweg CLB's - zijn uitgeput. 80 procent kan geen voltijds werk meer aan.- De Limburgse vakantieparken zijn meer en meer een bestemming als hoofdvakantie. 23 procent verblijft er een langere tijd dan voor de coronapandemie.- De stad Genk gaat zelf voor 1,5 miljoen euro investeren in laadpalen voor auto's. Er staan er vandaag maar dertig en dat is veel te weinig.- En in Engelmanshoven bij Sint-Truiden krijgt de Baptistekerk een nieuwe invulling.