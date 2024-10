Bruno Steegen als held onthaald in Bilzen en zingt lied voor achterban

door Bart Husson

In Bilzen-Hoeselt heeft Team Burgemeester van Bruno Steegen de verkiezingen gewonnen. De liberalen haalden het met 34,8 pocent van de stemmen tegenover 31,1 procent van TROTS, de partij van Johan Sauwens is dat. Met 4.493 voorkeurstemmen is Steegen ook de stemmenkampioen in de nieuwe fusiegemeente. En dat werd vanavond stevig gevierd in Bilzen. Al had de burgemeester vanochtend bij de stembusgang nog twijfels.