door Ron Cornelissen

De burgemeester van Bilzen Bruno Steegen zegt dat juni 2024 de laatste verkiezing zal zijn van zijn partij Open VLD in zijn huidige vorm. Een boodschap die hij herhaalt in het Volksbelang, het ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond. De uitspraak wijst op ongenoegen van een aantal liberalen over de huidige gang van zaken en is een oproep voor verandering.