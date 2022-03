Bruno Steegen kandidaat fusieburgemeester Bilzen-Hoeselt

- Meer dan 3.000 Limburgse mijnwerkers betogen in Brussel voor interesten op hun achterstallig pensioen. Ze stellen de overheid in gebreke. Volgens de vriendenkring van KS heeft elke mijnwerker recht op gemiddeld 82.000 euro extra.- De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Basis in Alken roepen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ter verantwoording. Ze klagen aan dat het in hun gemeente levensgevaarlijk is om met de fiets naar school te komen. Peeters belooft een oplossing.- Bruno Steegen legt de eed af als burgemeester van Bilzen. We vragen hem wat er gaat veranderen na bijna 40 jaar, met enkele korte onderbrekingen, Sauwens en Brepoels.- Limburg stevent af op 50 hittegolfdagen per jaar. Onze provincie is de warmste regio in Vlaanderen, zo blijkt uit een nieuwe klimaatstudie.- En bestsellerschrijver Toni Coppers heeft een nieuwe Liese Meerhout uit bij een nieuwe uitgeverij. Voor Jacht haalde Coppers inspiratie bij de zware criminaliteit dicht bij huis.