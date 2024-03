- Herkeuringen van wagens kunnen voortaan bij de garage gebeuren. Vermoedelijk vanaf volgend jaar. Het ontwerpdecreet van minister Lydia Peeters is goedgekeurd.- Vanaf vandaag is het verplichte vormingsmoment terug voor wie zijn kind wil leren autorijden.- Is TikTok de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt? Zorginstelling Ter Heide in Zonhoven kreeg meer dan 250 reacties na een vacature op TikTok.- Een Lanakenaar wordt verpleger nadat papierfabriek Sappi de deuren sluit en hij zijn job verloor.- En dé zondagtopper is Racing Genk - Club Brugge. Beide in volle strijd voor play-off 1.