Buiten de Lijnen: onze journaliste Margo testte deze vijf niet-alledaagse sporten

In TVL Sportcafé blikken we terug op de afgelopen transferperiode met technisch directeur van Racing Genk Dimitri De Condé. En Looienaar Quinten Hermans komt vertellen over het WK veldrijden van afgelopen weekend. In het moment gaat we vier jaar terug in de tijd met Rob Schoofs. Toen maakte de toenmalige aanvoerder van STVV de spraakmakende overstap naar AA Gent.