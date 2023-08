Buitenbeenpop klaar voor topeditie

door Geert Kusters

In Leopoldsburg zijn ze helemaal klaar voor de 24ste editie van Buitenbeenpop morgen. Het festival voor mensen met een beperking pronkt dit jaar met namen als Sam Goris, Get Ready, Luc Steno en Stan Van Samang op de affiche, en daarmee is de sfeer al zo goed als verzekerd. Er zijn ook enkele nieuwigheden op het festivalterrein, zoals Helper, een organisatie die de taak van de begeleiders even overneemt, zodat ook zij even rustig van een drankje kunnen genieten. De regen zou geen roet in het eten mogen gooien, het belooft morgen aangenaam en droog festivalweer te worden, maar de organisatie is op alle weersomstandigheden voorzien.