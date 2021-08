Wie houdt van illustratieve kunst en fotografie moet dezer dagen in het CCHA in Hasselt zijn. Daar vindt de uitzonderlijke expo "Van muizen en mensen" plaats van de Franse topillustratrice Rébecca Dautremer. Ze herwerkte de gelijknamige roman van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck. Daarvoor liet ze zich inspireren door foto's over de Grote Depressie in de jaren dertig. De foto's en het werk van Dautremer werden nu samengebracht in Hasselt.