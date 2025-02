De invalide vrouw uit Hasselt die vast zat op haar appartement omdat de lift kapot was, kan dankzij de reportage van TV Limburg terug naar buiten. De lift is vandaag hersteld. Vorige week kreeg de vrouw te horen van de syndicus dat het minstens drie weken wachten was op onderdelen om de defecte lift te herstellen. Na het uitzenden van onze reportage gisteren kwam het nieuws ter oren van de fabrikant van de lift, die ook de herstellingen doet. En die zag dat de nodige wisselstukken wél op voorraad waren, en stuurde vanmorgen onmiddellijk een hersteller om het probleem op te lossen. En dat tot grote dank van Sabine Banken. Zij woont op de vierde verdieping, en lijdt aan COPD en het cronisch vermoeidheidsyndroom. Trappen maken is voor haar onmogelijk, en dus kon ze haar appartement niet verlaten tot de lift hersteld was. Sabine laat aan de redactie weten dat ze vandaag extra zal genieten van haar wandeling met haar hondjes Jack en Diva. Bekijk hier de reportage van gisteren.