Bureau Van Meerbeeck opent onderzoek naar meer dan 50 jaar oude moord op Neske Boedry

door Luc Moons

Zijn er nog getuigen die ruim 50 jaar geleden in de buurt woonden van Neske Boedry in Tongeren of iets kunnen vertellen over de moord? Neske Boedry werd in 1970 met haar eigen beha om het leven gebracht. Ze had een kruidenierswinkel in Tongeren en iedereen kende haar. Een dader of een motief voor de moord is nooit gevonden. Kurt Wertelaers van Bureau Van Meerbeeck heeft zich, op vraag van de kleinkinderen, op de mysterieuze zaak gestort. Hij vraagt aan iedereen die tips heeft, ook al is het zolang geleden, zich bij hem te melden. Juridisch is de zaak verjaard, het dossier is verdwenen en de kans is groot dat de dader dood is. Maar de achtergebleven familie wil antwoorden. En die antwoorden geven: dat is de missie van Wertelaers.