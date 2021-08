- Mondmaskers en afstand houden zijn niet nodig, dansen en knuffelen mag. De medische wereld kijkt met argusogen naar het test event in Diepenbeek waar 3.000 mensen feesten alsof corona nooit bestaan heeft.- In de vijf Maasgemeenten ruimen honderden vrijwilligers het puin dat is achter gebleven na de overstroming van de Maas. Ook mensen van buiten de provincie nemen deel aan de opruimactie.- We krijgen nog maar eens tien dagen kwakkelweer met buien maar de zomer is nog niet verloren. Een hittegolf voor het einde van augustus is niet uitgesloten.- Racing Genk verslikt zich in Oostende en start het seizoen met 1 punt op 6.- En we wikken de kansen van Nina Derwael op goud morgen in de brugfinale op de Olympische Spelen.