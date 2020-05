Burgemeester Alain Yzermans: "Vrijspraak is kaakslag voor alle betrokkenen."

Tijdens een coronacontrole in Genk werd dinsdag een man gearresteerd omdat hij drugs op zak had. De man had nochtans recent voorwaarden opgelegd gekregen. Daar bovenop werd hij geverbaliseerd in het kader van de coronawetgeving. Politie CARMA stootte dinsdag in de Putwijerstraat in Genk op een 29-jarige Genkse man met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. De wagen waarin de man als passagier aanwezig was, werd tegengehouden in het kader van een coronacontrole. De Genkenaar werd gearresteerd. Bij een huiszoeking in zijn woning vond de politie onder andere een grote hoeveelheid cannabis en verpakkingsmaterialen. Zijn gsm, de drugs en alle toebehoren werden in beslag genomen. De man was geen onbekende voor de politie en schond met deze inbreuken ook zijn opgelegde voorwaarden. Hij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden op verdenking van dealen. De twintiger kreeg bovendien een corona-PV omdat hij een niet-essentiële verplaatsing maakte. Enkele dagen voordien was hij al eens beboet om dezelfde reden. De bestuurder van de wagen had wel een geldige reden om zich te verplaatsen.