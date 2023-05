- Luca Brecel wordt ereburger in Maasmechelen. De nieuwe wereldkampioen snooker wacht een warm welkom bij zijn thuiskomst. - Luca Brecel van wonderkind tot wereldtopper. In dit nieuws volgen we het parcours dat Brecel naar de wereldtitel leidde. - Gouverneur Jos Lantmeeters maakt een positieve balans op van de aanpak van de illegale rave in Sint-Truiden. Er is kritiek, maar dat kan van mij afglijden, zegt de gouverneur.- Burgemeester Marco Goossens geeft met de sloop van een muur het startschot van de grootste uitbreiding in de geschiedenis van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.- En topchef Roger Souvereyns van het vroegere sterrenrestaurant Scholteshof in Stevoort viert de zeventigste verjaardag achter het fornuis.