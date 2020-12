Burgemeester Ceyssens wil probleemwolven weg uit Limburg

- Houd u alsjeblieft aan de coronamaatregelen tijdens de feestdagen want de situatie is nog steeds ernstig. Het is de emotionele oproep van de 74-jarige Johny Fitellaer uit Heusden-Zolder na 6 weken ziekenhuis met een coronabesmetting.- Een 62-jarige leerkracht uit Beringen blijft thuis omdat hij zich niet meer veilig voelt op school. Hij is bang om besmet te worden met corona en vraagt extra maatregelen in een brief naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.- In volle crisis openen in Hasselt vijf zelfstandige handelszaken de deuren. De eigenaars laten zich niet tegenhouden door de pandemie. In Sint-Truiden zorgt de lockdown dan weer voor heel wat beweging in de horeca. Zo sluit Koen Francis zijn café om met een gloednieuw restaurant te beginnen.- In Bilzen zijn acht verdachten van een drugsbende gearresteerd tijdens een grote politieactie.- En Peter Maes wil STVV zo snel mogelijk uit het moeras trekken. De Lommelse trainer werd vandaag voorgesteld op Stayen en toont zich strijdvaardig.